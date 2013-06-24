За координації Мінреінтеграції наразі триває евакуація з Херсонської області до більш безпечних регіонів. Про це повідомляє Урядовий портал.

Жителі Херсонщини, які вимушені евакуюватися через підтоплення низки населених пунктів, будуть забезпечені безкоштовним прихистком і всіма соціальними гарантіями.

Закликаємо громадян, що мешкають уздовж берегової лінії, прямувати в безпечні райони, звідки буде здійснюватися евакуація.

«Не залишайте в біді тих людей, які не можуть евакуюватися самостійно. Якщо немає змоги допомогти їм, повідомте про них до поліції чи рятувальних служб. Також потурбуйтеся про домашніх тварин: відпустіть із ланцюгів, випустіть з кліток, за можливості візьміть із собою. Не зволікайте – негайно евакуюйтеся! Тут про вас подбають», – наголосив Уповноважений з питань ВПО – заступник Міністра з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Бородай.

З питань евакуації звертайтеся до органів місцевої влади або ж телефонуйте за номером гарячої лінії кризового реагування Мінреінтеграції: 15-48.