Жителі Миколаївської області продовжують попадатися на обман аферистів. Так, до Новоодеського відділу поліції ГУНП в Миколаївській області звернувся 51-річний місцевий мешканець, який повідомив, що, замовивши на інтернет-сайті ноутбук та домовившись із продавцем по телефону, він переказав 3500 гривень на банківський рахунок, вказаний співрозмовником. А коли заявник вирішив ще раз зв'язатися із співрозмовником, щоб уточнити окремі деталі отримання замовленого, то зв'язок із номером мобільного оператору вже був втрачений.
27-річний мешканець Корабельного району повідомив правоохоронців, що, замовивши два мобільних телефони через всесвітню мережу, став жертвою шахрайства. Заявник перерахував завдаток в сумі 5300 гривень, але товар так і не отримав.
Водночас 54-річна мешканка Арбузинського району, намагаючись допомогти доньці, також постраждала від дій аферистів. Зі слів потерпілої, їй зателефонував невідомий, назвавшись співробітником поліції почав вимагати кошти. Налякана потерпіла, не здогадавшись перевірити отриману інформацію, переказала три тисячі гривень на рахунок, вказаний телефонним співрозмовником, і тільки потім зателефонувала доньці та дізналась, що вона знаходиться вдома і з нею все гаразд.
Слідчими відділеннями підрозділів розпочаті кримінальні провадження за ознаками ч.3 ст.190 КК України «Шахрайство», санкція якої передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років. Встановлюються особи зловмисників.