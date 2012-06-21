Павло КУЩ,
«Урядовий кур’єр»
Жителі окупованого Донецька та інших населених пунктів по той бік лінії розмежування, де тут і там розвішані гігантські плакати типу «Наш вибір – Росія!», отримали ще одне підтвердження цинічного ставлення до себе з боку сусідів. Адже днями одна з політичних сил РФ запропонувала створити спеціальну програму для переселення людей із загарбаної, зруйнованої і пограбованої росіянами частини Донбасу до Магаданської області.
З такою пропозицію почав носитися кандидат в депутати Магаданської обласної Думи від партії «За правду» С. Заплатін. «… економіка Донбасу перебуває в стагнації, що супроводжується високим безробіттям та низьким рівнем заробітної плати. Тому ми вважаємо доцільним відкрити в республіках Донбасу представництво Магаданської області з метою популяризації працевлаштування і переселення», – каже він.
Само собою, знедолені жителі ОРДЛО, м’яко кажучи, без ентузіазму зустріли подібну пропозицію, що стала сучасною інтерпретацією народної приказки «Пожалів вовк кобилу: залишив хвіст і гриву».
Хоча відразу відзначили – росіяни на відміну від тутешніх керівників, які торочать про «процвітання», таки вірно назвали жахливий економічний стан «республік» і поневіряння людей. А згадавши щедрі обіцянки російських «туристів» у 2014-му про «російські» високі зарплати і пенсії донеччанам, натомість запрошують жителів Магаданська переселитися до окупованого Донбасу, аби ті також пізнали всі «принади» жахіття, принесеного сюди шість років тому під російськими прапорами.