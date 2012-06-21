За жовтень і листопад минулого року в Запоріжжі у будинках без теплових лічильників плату нараховували за нормативами залежно від погодних умов. НКРЕКП для таких будинків встановила тариф на опалення Запорізькому концерну «Міські теплові мережі» («МТМ»), — 28,44 гривні за квадратний метр на місяць з ПДВ. У розрахунках використовували нормативну температуру повітря в опалювальний період — +1,8°С. Однак оплату розраховували, як і скрізь, таким чином: що тепліший місяць, то менше треба платити за опалення. І навпаки.
Але ситуація змінилася з ухваленням 9 грудня минулого року постанови Кабміну №865, яка затвердила новий порядок встановлення тарифу на опалення в будинках, не обладнаних приладами обліку теплоенергії. Розрахунок проводили, виходячи із середнього по місту тарифу на опалення для будинків, обладнаних тепломірами.
Тепловики перерахували суми оплати за опалення за жовтень і листопад. За даними адміністрації концерну «МТМ», відповідно до затвердженої методики вартість опалення для споживачів у будинках, не обладнаних приладами обліку тепла, за жовтень становила 10,8637 гривні (за старою формулою було 17,9906 гривні за квадратний метр опалюваної площі), за листопад — 21,7709 гривні (було 26,3332). Відтак запоріжцям повернуть понад 10 мільйонів гривень.
Згідно з перерахунками, в середньому для однокімнатної квартири економія за жовтень становить майже 250 гривень, за листопад — майже 160. Для двокімнатної — 320 та 205 гривень, трикімнатної — 460 та 296 гривень відповідно. У розрахунках за грудень, що надійдуть у січні, для жителів будинків без лічильників тепла буде враховано перерахунок за опалення в жовтні та листопаді. Надалі запоріжцям нараховуватимуть оплату за опалення в будинках без лічильників за новою методикою.