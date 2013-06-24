«Уже 7 родин отримали ключі від кімнат у відремонтованому гуртожитку одного з дніпровських вишів. Трохи раніше там вже облаштувалися 20 сімей-переселенців. До прийняття мешканців чотирьохповерхове приміщення відремонтували та повністю меблювали. Кошти на це виділила Франція. Інвестувала у проєкт 300 тис євро.

Хочемо, щоб люди, котрі знайшли прихисток у нашому регіоні, почувалися комфортно. Допомагають у цьому міжнародні партнери, – зазначив перший заступник начальника ОВА Володимир Орлов. – Хочу подякувати уряду та народу Франції. А ще – Міжнародній організації з міграції. Завдяки їм реконструювали гуртожиток у Дніпрі. Загалом у ньому розмістять 35 сімей з Маріуполя».

Саме у цей проєкт міжнародні партнери інвестували 300 тияч євро. Приміщення відремонтували та меблювали. Згодом його утеплять. Навколо створять затишну зону відпочинку. Надзвичайний і повноважний Посол Французької Республіки в Україні навідався сьогодні до гуртожитку. Подивився, які умови тут створили для переселенців.

«Франція давно співпрацює з Маріуполем. Задовго до лютого 2022-го започатковували там проєкти з модернізації водоочисних мереж, міської лікарні та набережної. Коли тисячі тамтешніх жителів постраждали від агресії ворога, ми лишилися поруч. Підтримали фінансово проєкт із забезпечення житлом переселенців», – сказав повноважний Посол Етьєн де Понсена.

Житло тимчасове. Маріупольці, які знайшли прихисток у Дніпрі, можуть залишатися тут до перемоги України і певний строк після неї.

«Реалізований пілотний проєкт надихнув наших партнерів, тож маємо продовження програми. Уряд Франції спрямовує на це ще понад 7 млн євро. Така підтримка допоможе до кінця року забезпечити дахом над головою понад 300 сімей зі «сталевого» міста – тут у Дніпрі, – додав очільник Маріуполя Вадим Бойченко. – Буде і третя фаза співпраці з французькими партнерами. Загалом же розміщення нині потребують майже 1200 родин».

Понад рік тому з двома дітьми на руках пані Оксана тікала з Маріуполя. Зупинилася на орендованій квартирі у Дніпрі. Сьогодні ж переступила поріг своєї кімнати у гуртожитку. Каже, для неї це суттєва допомога. Тепер родина облаштує тут свій затишок, а ще заощадить.

«Про те, що можна подати заявку на тимчасове житло, дізналася у центрі «ЯМаріуполь». Вирішила спробувати. Коли мені зателефонували й сказали, що потрапляю у першу десятку тих, хто буде заселений, була у шоці, – радіє переселенка Оксана. – Тут дуже комфортно. Вже плануємо з донькою і сином, куди й що поставимо. Хто де спатиме».

На першому поверсі гуртожитку облаштували комфортні зони для дітей та дорослих. Це коворкінг з необхідною технікою для навчання і роботи. А ще – дитяча кімната та кабінет психолога.