Напередодні Дня Збройних сил України Президент Володимир Зеленський вручив перші сертифікати на отримання квартир українським захисникам, яким присвоєно звання Героя України, і членам сімей загиблих Героїв.

З ініціативи глави держави всім українським воїнам рядового та офіцерського складу, які з початку повномасштабної російської війни отримали звання Героя України, і членам родин тих, кого удостоєно цього звання посмертно, буде надано житло від держави.

Володимир Зеленський зазначив, що розпочато реалізацію ініціативи, яка заснована на принципі «Україна захищає тих, хто захищає Україну». Глава держави повідомив, що із 24 лютого 2022 року звання Героя України було присвоєно 360 військовослужбовцям, 210 із них нагороджено посмертно. За його словами, державна політика в цьому питанні — це не лише про достатнє забезпечення, а й передусім про гідне ставлення.

«Держава подбає про кожного з них — і тих, хто з нами, і про родини всіх тих, хто віддав життя за країну. Це те найменше, що ми можемо зробити для всіх, хто героїчно захищав і захищає Батьківщину», — зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави вручив перші сертифікати на квартири: їх отримали 12 Героїв України та дев’ять родин полеглих кавалерів ордена «Золота Зірка».

«Ці імена буде назавжди вписано в історію нашої незалежності, нашої держави. Ці імена вивчатимуть у школах і знатимуть наші діти й онуки, про цих людей буде написано не одну книжку й знято не один фільм», — наголосив Володимир Зеленський.

Президент подякував українським Героям за все, що вони зробили, а родинам загиблих — за витримку й відвагу.

У вечірньому зверненні Володимир Зеленський повідомив, що найближчим часом держава забезпечить квартирами всіх Героїв України. «Зокрема й тих, хто воював до 24 лютого — за час від 2014 року, бойові хлопці. Це справедливо», — цитує слова глави держави Офіс Президента.