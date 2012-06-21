Державна іпотечна установа отримала право проводити програми забезпечення житлом українців на умовах фінансового лізингу. Відповідну зміну вніс Кабінет Міністрів України до статуту ДІУ і закріпив постановою №616 від 18 серпня 2017 року.
«Основними перевагами цього механізму є відсутність першого внеску за житло та отримання можливості проживання в квартирі відразу після укладання лізингової угоди з ДІУ. Житло в фінансовий лізинг передається після завершення його будівництва, проведення внутрішніх оздоблювальних робіт та встановлення необхідного обладнання», — йдеться в повідомленні.
Фінансуватися програми будуть завдяки державним гарантіям, які передбачені в держбюджеті на 2017 рік.