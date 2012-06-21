На ланах нашої країни завершено збирання ранніх зернових і зернобобових культур на площі 9,6 мільйона гектарів (100%) і намолочено 37,3 мільйона тонн зерна. 15 областей продемонстрували найвищу врожайність за весь період незалежності України. Цього року маємо найбільше ячменю, жита й ріпаку.
«Попри несприятливі погодні умови, галузь вийшла на високі показники врожайності, за деякими культурами — на найвищі за роки незалежності. Ми зберігаємо попередні прогнози щодо врожаю, рівень якого повністю забезпечить продовольчу безпеку держави та генерує ресурс для експорту, зіставний із торішнім», — наголошує перший заступник міністра аграрної політики та продовольства Максим Мартинюк. Він нагадав, що торік аграрії досягли найвищого серед усіх галузей рівня рентабельності (31,6%), і в поточному сезоні, з урахуванням поступового зростання світових цін на сільгосппродукцію, є підстави для збереження високих показників прибутковості аграрного бізнесу.
Так, за результатами збирання ранніх зернових і зернобобових, ячменю намолочено 8,6 мільйона тонн за середньої врожайності 34,3 ц/га, жита зібрано 471 тисячу тонн за врожайності 28,3 ц/га, ріпаку — 2,1 мільйона тонн зерна за врожайності 27,6 ц/га, повідомляє прес-служба Міністерства аграрної політики та продовольства.
Зокрема у розрізі культур станом на 28 серпня зібрано: пшениці — 26,6 мільйона тонн за врожайності 41,8 ц/га; вівса — 487 тисяч тонн за врожайності 25,0 ц/га; гороху — 1,1 мільйона тонн за врожайності 26,7 ц/га; гречки — 41 тисячу тонн за врожайності 10,8 ц/га; проса — 29 тис. тонн за врожайності 15,1 ц/га.
Окрім того, 15 областей показали найвищу врожайність зернових та зернобобових культур, серед яких ТОП-5: Хмельницька — 56,6 ц/га; Івано-Франківська — 52,1 ц/га; Вінницька — 50,0 ц/га; Тернопільська — 49,8 ц/га; Чернівецька — 48,8 ц/га.
Найбільший вал зерна намолотили на Одещині — 3,8 мільйона тонн, у Запорізькій, Харківській областях — по 2,8 мільйона тонн, Дніпропетровщина дала 2,6 мільйона тонн, Вінниччина намолотила 2,4 мільйона тонн, а Миколаївська область — 2,3 мільйона тонн.
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«Урядового кур’єра»