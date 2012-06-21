У Києві на базі ГІОЦ створили інформаційну систему «Реєстр територіальної громади Києва». Київрада днями узаконила її існування. У Реєстрі міститиметься інформація про всіх зареєстрованих киян. Він матиме комплексну систему захисту.
— Цю інформаційну систему ми інтегруємо з Єдиним державним демографічним реєстром та системою «Єдиний WEB-портал адміністративних послуг міста Києва» — зазначив директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київради (КМДА) Юрій Назаров. — Триває процес підключення структурних підрозділів міста до системи, аби у режимі онлайн отримувати інформацію, необхідну для надання послуг містянам і не «ганяти» їх за довідками, витягами тощо».
Переваги нового реєстру:
♦ скоротить термін реєстрації з 2—3 тижнів до 5 хвилин (а досить скоро, в онлайн-режимі забезпечить реєстрацію/зняття з реєстрації новонароджених).
♦ дозволить відмовитись від Форми 3 — довідки про склад сім’ї, за якою раніше кияни були змушені стояти в чергах та витрачали до двох тижнів.
♦ можна замовляти в онлайн-режимі довідку про реєстрацію місця проживання.
♦ у київської влади буде достовірна інформація про зареєстрованих мешканців для задач щодо розвитку міської інфраструктури.