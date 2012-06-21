Мріяти легко, значне важче не відмовитися від своєї мрії й не плисти за течією. Вона, молода дівчина, яка постійно ходить на прослуховування в надії отримати хоча б епізодичну роль, він — талановитий музикант, який прагне відродити старий, добрий джаз. Їхня перша зустріч відбулася у заторі, в який вони потрапили взимку.

Вже навесні вона пішла на його музику, а він, розлучений звільненням, відштовхнув її. Та долю не обійти.

Втретє вони зустрілись на вечірці. Попри те, що вони не вважали одне одного ідеалом, їх об’єднали мрії. Вона бачить себе актрисою, він — власником клубу.

День у день вони намагаються наблизитись до мрії та життя невблаганно вносить свої корективи. Вона написала власний сценарій для себе, він починає працювати в групі, що грає попсовий джаз.

Він стає успішним і знаменитим, а її спектакль провалився.

Чи заздрить вона його славі?! Він вважає, що так. Вона збирає речі і їде до батьків. Але тут трапляється диво — їй запрошують на прослуховування, і вона має головну роль. Він відпускає її у Париж, а сам заробляє гроші.

Через п’ять років взимку вона знову потрапляє в затор, але цього разу змінює свої плани і вирішує повечеряти. І знову музика приводить її в клуб, його клуб, де він грає джаз. Вона, вже відома актриса, зі своїм чоловіком слухає його.

А щоб сталося, коли б він тоді, у клубі, під час їхньої другої зустрічі не відштовхнув її? Вони разом йшли б за покликом своїх сердець. Та це лиш мрії…

Її звати Мія (Емма Стоун), його — Себастьян (Раян Гослінг). Це їхня історія тернистої дороги до мрії, яку розповів Дем’єн Шазелл в американському трагікомедійному фільмі-мюзиклі «Ла-Ла Ленд».

У фільмі є натяки на ретро-ностальгію, але жива хореографія змушує стежити за подіями на сцені. Актори показали драму особистих стосунків, які викликають то сміх, то сльози. Але музика, неперевершений джаз, разом з танцями, витягують цей мюзикл.

«Ла-ла Ленд» — теплий, добрий мюзикл, який відроджує віру в краще. У кінотеатрах фільм можна переглянути з 12 січня 2017 року!

Настя ІВАНЦОВА

для «Урядового кур’єра»