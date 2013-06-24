Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. У логістичних центрах АТ «Укрпошта» в Києві та Львові відбувається розвантаження, після чого станції буде відправлено родинам з дітьми, для яких безперебійне живлення життєво необхідне.

Першочергове завдання — якнайшвидше доставити зарядні станції, щоб родини з дітьми з інвалідністю підгрупи А мали безперебійне живлення для медичного обладнання та могли налагодити безпечний стабільний догляд за дітьми навіть у разі відімкнень електроенергії.

«Заявку на таку допомогу можна подати до 1 квітня. Якщо в родині кілька дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років, пристрій нададуть кожній дитині окремо», — додав Денис Улютін.

Подати заяву можуть батьки, опікуни або законні представники дитини. Серед них представники ДБСТ, прийомних сімей, закладів для дітей­сиріт, патронатні вихователі чи сім’ї, куди тимчасово влаштовано дитину.

Програму реалізує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності через Пенсійний фонд за участі Міністерства енергетики, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження в партнерстві з АТ «Укрпошта». Фінансування — з державного бюджету через фонд декарбонізації.

Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Порядку використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації України. Рішення спрямовано на захист життя і здоров’я дітей з інвалідністю підгрупи А в умовах надзвичайної ситуації в електроенергетичній системі.

Документ ухвалено з урахуванням масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії рф та тривалих відімкнень електроенергії в зимовий період 2025—2026 років, повідомляє Мінсоцполітики.