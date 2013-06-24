Про це повідомив міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін. У логістичних центрах АТ «Укрпошта» в Києві та Львові відбувається розвантаження, після чого станції буде відправлено родинам з дітьми, для яких безперебійне живлення життєво необхідне.
Першочергове завдання — якнайшвидше доставити зарядні станції, щоб родини з дітьми з інвалідністю підгрупи А мали безперебійне живлення для медичного обладнання та могли налагодити безпечний стабільний догляд за дітьми навіть у разі відімкнень електроенергії.
«Заявку на таку допомогу можна подати до 1 квітня. Якщо в родині кілька дітей з інвалідністю підгрупи А до 18 років, пристрій нададуть кожній дитині окремо», — додав Денис Улютін.
Подати заяву можуть батьки, опікуни або законні представники дитини. Серед них представники ДБСТ, прийомних сімей, закладів для дітейсиріт, патронатні вихователі чи сім’ї, куди тимчасово влаштовано дитину.
Програму реалізує Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності через Пенсійний фонд за участі Міністерства енергетики, Державного агентства з енергоефективності та енергозбереження в партнерстві з АТ «Укрпошта». Фінансування — з державного бюджету через фонд декарбонізації.
Раніше Кабінет Міністрів ухвалив постанову про внесення змін до Порядку використання коштів Державного фонду декарбонізації та енергоефективної трансформації України. Рішення спрямовано на захист життя і здоров’я дітей з інвалідністю підгрупи А в умовах надзвичайної ситуації в електроенергетичній системі.
Документ ухвалено з урахуванням масштабних руйнувань енергетичної інфраструктури внаслідок збройної агресії рф та тривалих відімкнень електроенергії в зимовий період 2025—2026 років, повідомляє Мінсоцполітики.