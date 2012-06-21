У Києві 22 січня проведуть акцію «Живий ланцюг Соборності» на мосту Патона. Про це УНН повідомили у прес-службі КМДА.
«У День Соборності о 10:00 на мосту Патона відбудеться флешмоб «Живий ланцюг Соборності», у якому учасники заходу об’єднають два береги Дніпра живим ланцюгом, — йдеться в повідомленні.
Водночас, крім традиційного покладання квітів до пам'ятників визначних українців, в День Соборності на честь командира корпусу Січових Стрільців, полковника Армії УНР, засновника Організації Українських Націоналістів Євгена Коновальця на вул. Січових Стрільців відкриють меморіальну дошку.
Нагадаємо, що День Соборності України відзначається офіційно з 1999 року на честь проголошення в 1919 році Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки.