У кожній області має бути створено міжвідомчу робочу групу, яка відстежуватиме виконання урядового рішення про підвищення мінімальної заробітної плати з 1 січня 2017 року до 3200 гривень і миттєво реагуватиме на відповідні скарги громадян. Вони можуть бути пов’язані з порушенням керівниками підприємств їхніх трудових прав. Таку проблему озвучив віце-прем’єр-міністр Павло Розенко під час засідання Міжвідомчої робочої групи із забезпечення реалізації рішень, спрямованих на підвищення рівня оплати праці та дотримання норм законодавства в частині мінімальної заробітної плати.
«Перед нами стоїть абсолютно чітке завдання: щоб рішення уряду про підвищення мінімальної заробітної плати до 3200 гривень було виконано в повному обсязі. При цьому не можна допустити жодних маніпуляцій насамперед керівників бюджетних установ щодо переведення людей на неповний робочий день чи скорочення. Адже кошти, необхідні на фінансування бюджетної сфери, в повному обсязі закладено до державного бюджету на 2017 рік», — окреслив урядовець суть завдання.
Павло Розенко звернувся до представників організацій профспілок і роботодавців, аби спільно з урядом забезпечити виконання відповідного рішення і в недержавному секторі економіки. «У недержавному секторі маємо спільно з профспілками і роботодавцями взяти під контроль ситуацію. Мінімальна заробітна плата працівника не може бути нижчою за 3200 гривень на кожному підприємстві», — цитує слова віце-прем’єр-міністра його прес-служба.
Під час роботи зібрання Павло Розенко, який очолює згадану урядову Міжвідомчу робочу групу, доручив сформувати структури з аналогічними завданнями на рівні кожної області. Очолювати їх мають люди, які обіймають посади, не нижчі заступника голови облдержадміністрації. А до складу таких груп має бути обов’язково введено представників освіти, охорони здоров’я, культури, соціальної сфери, територіальних підрозділів Пенсійного фонду, податкової, Державної служби праці.
Метою роботи цих обласних структур має стати миттєве реагування на скарги щодо керівників підприємств, які не виконують рішення уряду з підвищення мінімальної заробітної плати. «Де не виконують це правило, де хтось хоче маніпулювати, переводить людей на неповні ставки, ми будемо мати інформацію, і на неї буде жорстка реакція. Кожен факт, кожну скаргу має бути перевірено», — чітко наголосив Павло Розенко.
Він акцентував на необхідності посилення роз’яснювальної роботи на місцях — на обласному й районному рівнях: «Потрібно зрештою до всіх донести філософію цивілізованого світу: податки люди повинні платити для свого ж майбутнього. Не сплативши сьогодні податки, не сплативши ЄСВ, людина в подальшому позбавляє себе права на пенсію».
Михайло ЮРЧЕНКО
для «Урядового кур’єра»