У ході зустрічі Ради ЄС на рівні міністрів закордонних справ, що пройшла у Брюсселі, головний дипломат блоку Жозеп Боррель закликав колег пришвидшити впровадження механізму спільної закупівлі боєприпасів для України та збільшити фінансування Європейського фонду миру, з резервів якого сплачують військову допомогу Києву.

«Успіх України в боротьбі з російською агресією залежить не лише від хоробрості українських солдатів і українського народу, а й від темпів постачання зброї та боєприпасів від союзників. Тому постачання має тривати, а його обсяги — збільшуватися. Необхідно більше систем ППО, бо вони мають велике значення на полі бою. Я пояснював усе це міністрам під час зустрічі», — сказав верховний представник з питань зовнішньої та оборонної політики ЄС на підсумковій пресконференції у Брюсселі. За його словами, він наголошував, що кожен день зволікання з доставкою боєприпасів — «це втрата людських життів, загиблі й поранені солдати».

Жозеп Боррель повідомив, що 15 тисяч українських воїнів уже пройшли тренування в межах Місії ЄС з підготовки українських військовослужбовців (EUMAM), яка почала діяти торік з листопада. Тож, за його словами, EUMAM уже досягла початкової мети. Дипломат пообіцяв, що до кінця року на територіях країн тренування пройдуть ще 15 тисяч воїнів ЗСУ.

Глави зовнішньополітичних відомств ЄС обговорили ситуацію на фронті, а також те, як треба закінчити цю війну. «Усі хочуть, щоб війна закінчилася. Єдиний, хто, як видається, хоче продовжувати її, — путін. Ніхто не хоче миру більше, ніж Україна. Саме тому ми підтримуємо ініціативу Президента Зеленського щодо миру», — сказав Жозеп Боррель.

Він розповів, що змушений пояснювати окремим світовим лідерам, чому неправильно прирівнювати Україну та росію, коли йдеться про переговори щодо завершення російсько-української війни. «Той, хто підтримує мир, не може зрівнювати жертву й агресора», — наголосив глава європейської дипломатії.

За його словами, він обговорював це з тими світовими лідерами, «які дуже зацікавлені в мирі, але продовжують прирівнювати жертву й агресора. Проте така позиція має наслідком мир, який не буде чесним та справедливим і не гарантуватиме права українського народу», — заявив Жозеп Боррель.

На початку травня глави зовнішньополітичних відомств ЄС мали схвалити черговий транш 500 мільйонів євро з Європейського фонду миру для допомоги Україні. Проте надання цих грошей заблокувала Угорщина. Міністр закордонних справ цієї країни Петер Сіярто мотивував вето тим, що українська влада внесла до списку міжнародних спонсорів війни угорський банк ОТР. Відповідаючи на запитання, чи вдасться ЄС подолати вето Угорщини, Жозеп Боррель заявив, що необхідне рішення буде знайдено.

«Ми повинні зробити все, що можемо, аби домогтися схвалення наступного пакета військової допомоги для України. Якщо одна держава-член має із цим труднощі, ми повинні це обговорити. І це робитимемо», — пообіцяв дипломат.

Він висловив упевненість, що зможе знайти підхід до Угорщини, як це вже траплялося в минулому. «Моя роль полягає в тому, щоб говорити з кожним і спробувати знайти рішення. Дотепер ми були здатні знаходити їх для кожного траншу військової підтримки. Упевнений, що зможемо робити це й надалі», — заявив Жозеп Боррель.

На зустрічі міністри закордонних справ обговорювали процес вступу в ЄС балканських країн. Серед них Сербія, яка почала переговори із Брюсселем 2014 року. На пресконференції Жозеп Боррель заявив, що позиція Белграда щодо війни в Україні та її тісна дружба з росією не сприяють євроінтеграції Сербії. «Підтримка зв’язків з рф не сумісна із вступом Сербії в ЄС. Це також шкодить її власним національним інтересам», — наголосив дипломат. Він закликав Белград узгодити свою зовнішню політику з політикою Євросоюзу та пришвидшити імплементацію реформ, необхідних для вступу в ЄС.

«Ми хочемо продовжувати процес розширення. Ми надіслали Белграду потужний сигнал, що сербська влада має скористатися вікном можливостей, яке своїм швидким прогресом створила Україна», — пояснив Жозеп Боррель. На його думку, Сербія має прямувати шляхом євроінтеграції в такому самому темпі, яким ним рухається Україна.