Станом на середу, 5 липня, з Львова вже вивезено 82% раніше нагромаджених твердих побутових відходів сукупною масою 5 тисяч 360 тонн, повідомляє прес-служба Львівської обласної державної адміністрації з посиланням на інформацію департаменту розвитку та експлуатації житлово-комунального господарства.
«Отже, за весь період відходи прибрали із 366 контейнерних майданчиків, які були переповнені», – йдеться в повідомленні, оприлюдненому на офіційному сайті обладміністрації.
При цьому роботи з вивезення твердих побутових відходів тривають, перевізники працюють у посиленому режимі із залученням додаткової спецтехніки.
У свою чергу в обладміністрації заявляють про проведення робіт щодо впорядкування полігонів і звалищ, які приймають тверді побутові відходи зі Львова.