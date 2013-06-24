В Україні станом на 4 серпня 2023 року зібрано 16,574 млн тонн зернових та зернобобових культур на площі 3782 тис. га за врожайності 44 ц/га.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє пресслужба Міністерства аграрної політики та продовольства України.

Зазначено, що аграрії вже намолотили 12 513 тис. тонн пшениці з 2698 тис. га (врожайність — 46,4 ц/га), 3755 тис. тонн ячменю з 939 тис. га (врожайність — 40 ц/га) та 306,4 тис. тонн гороху зі 125,3 тис. га (врожайність — 24,5 ц/га).

Лідерами зі збору зернових культур залишаються сільгосптоваровиробники Миколаївщини, вони обмолотили 82% площ, найбільший намолот на Одещині — понад 2 млн тонн.

Аграрії дев’яти областей закінчили збирання гороху. Сільгосптоваровиробники Дніпропетровщини розпочали збирання гречки.

Триває збір озимого ріпаку, який обмолочено на площі 1182,3 тис. га, намолочено 3319,8 тис. тонн насіння за врожайності 28,1 ц/га.

Раніше Українська зернова асоціація спрогнозувала, що 2023 року в країні буде зібрано 76,8 млн тонн зернових та олійних культур.