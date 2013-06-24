В Україні триває Програма Уряду та ЄС з обміну ламп розжарювання на LED-лампи. Нещодавно до неї долучились ОСББ, медичні заклади, школи та заклади культури. На сьогодні юридичні особи зробили замовлення та обміняли у відділеннях Укрпошти більше 1 млн енергозберігаючих ламп. Найбільш активно користуються цією можливістю у Чернігівській, Житомирській та Рівненській областях. Про це повідомляє Урядовий портал.

«Програма обміну ламп спрямована на зниження навантаження на вітчизняну енергосистему. Особливо це актуально в зимовий період, коли споживання електроенергії збільшується. Ми вдячні всім тим, хто вже долучився до урядової ініціативи і своїми діями підтримав енергетичний фронт країни. Нагадаю, що громадяни обміняли вже більше 20 млн ламп. Тих же, хто ще не встиг долучитись до обміну старих ламп на нові світлодіодні, закликаємо не зволікати. Адже зима вже близько. І розумне використання енергоресурсів знову стає максимально актуальним питанням для стабільної роботи української енергосистеми», - наголосила Перший віце-прем’єр-міністр України – Міністр економіки України Юлія Свириденко.

За підрахунками фахівців, перехід на сучасний тип ламп знизить споживання електроенергії на 7-10% в моменти пікового навантаження. Це допоможе суттєво скоротити дефіцит електроенергії в системі.

«Європейський Союз докладає усіх зусиль, аби Україна подолала енергетичні виклики наступної зими. Черговий мільйон сучасних LED-ламп, які працюватимуть в школах, лікарнях, спортивних комплексах, закладах культури, ОСББ разом з понад 20 мільйонами ламп, які вже освітлюють оселі українців, – це потужна сила, суттєве заощадження енергоресурсів.

Минулої зими російські обстріли пошкодили енергосистему, тому кожен кіловат, збережений українцями з допомогою LED-ламп і ощадного енергокористування, – це внесок у стійкість країни. Європейський Союз стоїть пліч-о-пліч з Україною. Разом переможемо», - заявила Посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова.

Нагадаємо, що всі юридичні особи можуть обміняти:

по 3 лампи на 10 кв. метрів в аудиторіях, процедурних палатах, приміщеннях житлового фонду управителя багатоквартирного будинку, ОСББ;

по 2 лампи на 10 кв. метрів для місць загального користування.

Щоб здійснити обмін старих ламп розжарювання на LED-лампи, необхідно відправити запит на потребу отримання LED-ламп через портал Дія та виконати такі кроки:

авторизуватися на порталі Дія за допомогою КЕП юридичної особи;

перевірити інформацію щодо підприємства;

перейти у розділ — Послуги та вибрати Обмін лампочок та почати заповнення запиту на потребу;

вказати площу в калькуляторі, щоб побачити ліміт і в рамках ліміту вибрати кількість і типи ламп;

поставити відмітку про згоду здачі такої самої кількості ламп розжарювання;

вказати місцезнаходження організації;

перевірити та підтвердити дані щодо сформованого запиту;

підписати запит на потребу КЕПом юридичної особи.

Після подання заявки, протягом тижня представники Укрпошти зв’яжуться за вказаним номером телефона та нададуть подальші інструкції для отримання енергоощадних ламп.

Також триває програма обміну ламп і для населення. Як і раніше, обміняти можна до 5 ламп розжарювання на таку ж кількість світлодіодних ламп. Програма діє у 23 обласних центрах України та у 120 районних населених пунктах. Отримати енергозберігаючі лампочки можна у відділеннях Укрпошти.