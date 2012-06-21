Лютий вирішив не здавати свої позиції і щоб весна не добралася у свій перший день до Слобожанських міст та сіл, запрудив дороги переметами, насипав гори снігу і роздув свої вітряні щоки так, що й кроку ступити важко. Дітворі – радість, а дорослим, особливо комунальникам – чималі клопоти, тим паче, що за прогнозами синоптиків удень 1 березня в області продовжить йти сильний сніг, пориви вітру сягатимуть 17-22 м/с, місцями – до 25 м/с. Температура повітря вдень – від 0 до 5 градусів морозу.
Втім, попри складну ситуацію, рух на дорогах області не паралізований. Як повідомив заступник голови Харківської облдержадміністрації Євгеній Шахненко на шляхах регіону працює 370 одиниць техніки, обмеження руху на центральних дорогах регіону немає.
«Перемети та затори – на трасі Київ – Харків – Довжанський, однак транспорт пропускаємо. Близько 14 населених пунктів області повністю знеструмлені (3 у Валківському районі, 5 – у Близнюківському, 3 в Борівському та 3 в Куп'янському). 10 знеструмлені частково. Згідно з розпорядженням голови облдержадміністрації Юлії Світличної всі служби регіону працюють у посиленому режимі. При облдержадміністрації постійно діє оперативний штаб, який координує роботу в регіоні. Ситуація контрольована».
За інформацією диспетчерської служби Департаменту цивільного захисту ХОДА, на дорогах області за цю добу працювали 295 робочих. На проїжджу частину висипали понад 1560 кубометрів піщано-сольової суміші та 36 тонн солі.
Також в посиленому режимі комунальники прибирають сніг на вулицях обласного центру.
Як повідомив директор КСП «Шляхрембуд» Віталій Бура, бригади шляховиків працюють цілодобово. Минулої ночі сніг на вулицях міста прибирали 127 машин. За даними КП «Харківзеленбуд», в парках і скверах міста працюють 27 одиниць снігоприбиральної техніки, в тому числі 11 тракторів «AVANT», 8 тракторів МТЗ та інші агрегати та машини.