Не було снігу, майже не було морозу: ця зима в Європі набагато перевищує попередній температурний рекорд. Вчені кажуть, що це пов'язано не тільки з глобальним потеплінням.
Ця зима була найтеплішою в Європі з часу проведення метеоспостережень. Про це повідомила Європейська служба з питань зміни клімату Copernicus (Служба з питань зміни клімату Copernicus, C3S) 5 березня в Лондоні.
Так, температура між груднем 2019 року і лютим 2020 року була на 3,4 градуса Цельсія вищою за середню температуру з 1981 по 2010 рік і на 1,4 градуса вищою за найтеплішу зиму 2015/16 років. Особливо на півночі і сході континенту температура була вище звичайної. Те ж можна сказати і про Сибір і Середню Азію.
Директор C3S Карло Буонтемпо розповів, що цьогорічна тепла зима, це не тільки наслідки глобального потепління. Сезонні температури, особливо поза тропіками, схильні до значних температурних стрибків і коливань з року в рік.
«Хоча сама по собі ця подія була дійсно екстремальною, цілком ймовірно, що такий тип подій став більш екстремальним через тенденцію глобального потепління», – сказав Буонтемпо.
Пори року по-різному визначаються в метеорології і астрономії. Метеорологічна зима закінчилася в лютому. Календарна зима не закінчується до весняного рівнодення 20 березня.
Служба ЄС з питань зміни клімату випускає щомісячні звіти про температуру повітря, товщину морського льоду і кругообігу води. Використовуються дані із супутників, кораблів, літаків і метеостанцій по всьому світу.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»