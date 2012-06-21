«Для безпеки на дорогах державного значення маємо 4641 одиницю техніки, яка готова оперативно реагувати на складні погодні умови. У розпорядженні облавтодорів — 3363 одиниці. Інші підрядні організації мають ще 1278 одиниць», — так Прем’єр-міністр Олексій Гончарук прокоментував готовність і мобілізацію ресурсів напередодні зимового періоду.
Передбачено ділянки для тимчасової зупинки в разі негоди — понад 800 майданчиків підготують у смугах відведення доріг. Крім того, на дорогах державного значення встановлять 7 тисяч погонних метрів снігозатримувальних щитів. У повному обсязі передбачено й фрикційні матеріали для боротьби з ожеледицею на автошляхах, повідомляє департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Облавтодори — основні виконавці робіт з утримання доріг. Вони мають достатньо ресурсів для запобігання аварійним ситуаціям на дорогах. Проте Укравтодор залучає і приватні будівельні компанії, які мають у розпорядженні надсучасну снігоприбиральну техніку, щоб ефективно посилювати безпеку на автошляхах узимку.