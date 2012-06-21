Незважаючи на календарну весну, зима на Черкащині ще править свій холодний бал. Ранок 2 березня видався й зовсім морозним, термометри показували —20-21 градус. Замети виблискували на сонці ніби на Північному полюсі. Напередодні внаслідок ускладнення погодних умов (рясний сніг, пориви вітру) і спрацювання систем захисту були відключені об’єкти електричних мереж та порушено електропостачання 23 населених пунктів Черкаської області. Найбільше дісталося Городищенському району. Проте до вечора 1 березня енергетики налагодили електропостачання та ліквідували наслідки негоди.
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На території області значні опади ускладнили дорожній рух. Однак, за інформацією Служби автомобільних доріг області, проїзд автомобільними дорогами державного значення забезпечено. Із ночі на цих автошляхах працювали 157 одиниць техніки. У Черкасах до ліквідації наслідків негоди залучили всі існуючі резерви комунальників, допомагали й приватні підприємства. Свою техніку надали зокрема ПАТ «Азот», ПП «Надія», ТОВ «Черкасиміськбуд», ТОВ «Євробуд-Індустрія». Прибирання снігу, яке активно тривало вночі, продовжилося й наступного дня. З лопатами на вулиці вийшло багато жителів обласного центру. Прибирання снігу триває.
У зв’язку з різким пониженням температурних показників, за рішенням місцевих органів влади, на території області функціонують стаціонарні пункти обігріву населення, які розміщені в кафе, торговельних закладах, лікарнях, навчально-виховних комплексах, селищних радах. З метою попередження випадків переохолодження людей наразі в області розгорнуто 142 пункти обігріву, в яких можна не лише зігрітися, а й отримати гаряче харчування. Надання допомоги населенню розраховане не лише на малозахищені верстви населення, скористатися допомогою пунктів може кожен кому треба зігрітися та відчути затишок. Тільки за дві минулі доби за допомогою до пунктів обігріву звернулися десятки людей.
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Школи і садочки 1 березня в обласному центрі працювали в штатному режимі. Як повідомив на засіданні оперативного штабу з ліквідації несприятливих погодних умов в. о. директора департаменту освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради Максим Шадловський, поки що призупиняти навчально-виховний процес у школах та садочках немає підстав.