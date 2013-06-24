Прем’єр-міністр Юлія Свириденко повідомила, що розпочинається приймання заявок на отримання одноразової грошової допомоги 6500 гривень для громадян, які найбільше постраждали від війни або перебувають у складних життєвих обставинах. Програма діє в межах «Зимової підтримки».

Допомогу можуть отримати: діти, які перебувають під опікою чи піклуванням; діти з інвалідністю, а також діти — вихованці прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу (зокрема діти з інвалідністю); особи з інвалідністю І групи серед внутрішньо переміщених; діти з числа ВПО, які вже отримують виплату на проживання; діти з малозабезпечених сімей віком до 18 років; одинокі пенсіонери, які отримують надбавку на догляд.

Подати заявку можна двома способами: онлайн — через портал або застосунок «Дія»; офлайн — у будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України.

Виплати здійснює Пенсійний фонд України. Кошти буде зараховано на поточний рахунок із спеціальним режимом використання (якщо такий відкрито в банку) або на Дія.Картку.

Гроші можна витратити протягом 180 днів з моменту зарахування на одяг і взуття, лікарські засоби та вітаміни, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Як повідомляє Мінсоцполітики, Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ) надасть додаткові кошти для підтримки понад 6 тисяч дітей з інвалідністю групи А у зимовий період. Про це 20 листопада на першій церемонії вручення відзнак «Родина для кожної дитини. Better Care Awards» оголосили міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін і голова Представництва ЮНІСЕФ в Україні Мунір Мамедзаде.

«Ми щиро вдячні ЮНІСЕФ за те, що він істотно допомагає сім’ям, які виховують дітей з інвалідністю підгрупи А. Це діти з найскладнішими формами порушень розвитку, які потребують постійного догляду, спеціалізованого обладнання, додаткового медичного супроводу та значно більшого ресурсу з боку родини. Саме тому така підтримка критично важлива», — наголосив Денис Улютін.

Допомогу буде спрямовано родинам, які проживають у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Одеській областях.