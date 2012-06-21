Представниця Львівського державного університету фізичної культури Аннамарі Данча виборола срібну медаль у змаганнях зі сноуборда на ХХVІІІ Всесвітній зимовій універсіаді-2017 в казахському місті Алмати. Це була перша нагорода українських студентів на цих «білих стартах».
Почин львів’янки підтримав студент Харківської державної академії фізичної культури і спорту Олександр Белінський, який став бронзовим призером у дисципліні паралельний гігантський слалом. Учора скарбничку збірної України поповнила бронзовою медаллю біатлоністка Надія Бєлкіна.
Загалом в Алмати Україну представляє 61 спортсмен (біатлон, лижні гонки, сноуборд, гірськолижний спорт, фігурне катання, стрибки на лижах з трампліна, шорт-трек, лижний фрістайл, лижне двоборство, ковзанярський спорт).
Всесвітні зимові студентські ігри-2017 триватимуть до 8 лютого.
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»