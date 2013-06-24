18 листопада відділення Укрпошти почали приймати заявки на допомогу 1000 гривень за програмою «Зимова підтримка».

Подати її можна до 24 грудня 2025 року в будь­якому з понад 26 тисяч стаціонарних і мобільних відділень у всій Україні. Мінсоцполітики пояснює, хто може скористатися можливістю та які документи знадобляться.

Якщо ви отримуєте пенсію або державну соціальну допомогу через Укрпошту, виплату 1000 гривень буде нараховано вам автоматично на той самий спеціальний рахунок. Подавати заявку в цьому разі не потрібно.

Ті, хто отримує пенсію на банківський рахунок і не користується застосунком «Дія», можуть звернутися до будь­якого відділення Укрпошти та заповнити письмову заявку на місці. Подати заявку у відділенні також можуть українці, в яких немає РНОКПП, а також опікуни недієздатних людей. Для цього опікунові необхідно мати документи, що підтверджують його особу та призначення опікуном.

Для тих, хто не може дістатися відділення, слід зателефонувати на гарячу лінію Укрпошти 0 800 300 545 — листоноша відвідає громадянина вдома, щоб допомогти подати заявку. Жителі прифронтових територій, які не мають поряд відділення, можуть подати заявку письмово через мобільне відділення.

Виплата 1000 гривень доступна всім громадянам, які перебувають в Україні, — і дорослим, і дітям. Щоб оформити допомогу, заявку має подати один з батьків або інший законний представник дитини. Окрему заяву необхідно заповнювати на кожну дитину. Якщо подати заявку через Дію не вдається, її можна оформити у відділенні Укрпошти.

Щоб оформити заявку на допомогу 1000 гривень, при собі треба мати:

паспорт або інший документ, що посвідчує особу;

ідентифікаційний код (РНОКПП) або відповідну відмітку в паспорті про його відсутність;

документ, що підтверджує статус отримувача пенсії по інвалідності або соціальної допомоги.

Додатково потрібні:

для оформлення допомоги на дитину — свідоцтво про народження дитини;

для оформлення допомоги на недієздатну людину — документ, що посвідчує особу опікуна, і документ, який підтверджує його призначення опікуном.

Після зарахування коштів АТ «Укрпошта» проінформує про можливість їх використання за допомогою SMS­повідомлення.

Отриману виплату можна використати у відділенні Укрпошти для:

оплати комунальних та поштових послуг;

купівлі товарів або замовлення лікарських засобів українського виробництва;

передплати друкованих видань — газет чи журналів;

благодійних внесків, зокрема на підтримку ЗСУ.

Якщо пенсію чи соціальні виплати нараховано автоматично через Укрпошту, витратити їх можна до 25 грудня 2025 року. Якщо заявку оформлено у відділенні Укрпошти, кошти потрібно використати до 25 січня 2026 року.

Виплату, отриману на картку «Національний кешбек» через Дію, також можна використати у відділенні Укрпошти.

Кошти, що надійшли на картку «Національний кешбек» через Дію, потрібно витратити до 30 червня 2026 року.

Нагадаємо, що найбільш вразливі категорії громадян у межах програми «Зимова підтримка» отримають додаткові 6500 гривень.





Джерело:

Міністерство соціальної політики, сім’ї та єдності