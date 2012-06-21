У деяких рибок рівень алкоголю перевищує ліміти, дозволені у багатьох країнах для керування автомобілем.
Вчені визначили механізм, за допомогою якого золоті рибки зимують у покритих кригою озерах, повідомляє ВВС.
Дослідники встановили, як рибки перетворюють молочну кислоту у своєму організмі на алкоголь. У деяких рибок рівень алкоголю перевищує ліміти, дозволені у багатьох країнах для керування автомобілем.
У більшості живих істот є набір білків, які передають вуглеводи мітохондріям –«енергетичним станціям» клітини. При відсутності кисню, споживання вуглеводів утворює молочну кислоту, від якої золоті рибки не можуть позбутися і яка могла б убити їх за лічені хвилини.
Але в ході еволюції у них виник другий набір білків, який вступає в дію при нестачі кисню і перетворює молочну кислоту на … алкоголь, який потім виводиться через зябра.
«Другий шлях активується тільки тоді, коли не вистачає кисню», – розповів доктор Майкл Беренбринк з Ліверпульського університету. «Лід перекриває доступ повітря, тому риби використовують весь кисень, а потім переключаються на алкоголь», – додав він.
Чим більше часу вони проводять під кригою, тим вищий рівень алкоголю у них в організмі.