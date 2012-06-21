Вчені заявили про те, що більшість зірок Всесвіту народжуються парами. Препринт дослідження вчених був опублікований на сайті arxiv.org.
У ході дослідження вчені проаналізували дані спостережень газо-пилового диска в сузір'ї Персея і виявили низку молодих зірок віком менше півмільйона років і тих, чий вік не більший за мільйон років.
З’ясувалося, що з них 45 зірок були одинокими зірками, 19 – подвійними і п'ять – з великою кількістю компонентів. Вчені провели моделювання, в результаті якого було встановлено, що подібний сценарій розвитку подій можливий лише у випадку, якщо зірки народжуються парами. Виходячи з цього, дослідники припустили, що Сонце також сформувалося разом із зіркою-близнюком, яка через мільярд років відділилась від нього і змішалася з іншими зірками галактики.
«Згідно з нашою гіпотезою, поодинокі маломасивні зірки типу Сонця не є первинними. Вони – результат руйнування подвійних систем», — заявив один з дослідників Стівен Сталер.