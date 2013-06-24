З початку повномасштабного вторгнення росії в Україну слідчі Нацполіції розпочали 58 399 кримінальних проваджень за фактами вчинення на території України злочинів військовослужбовцями збройних сил російської федерації та їхніми пособниками. Про це повідомляє Урядовий портал.
З них:
- 446 694 – за ст. 438 Кримінального кодексу України (Порушення законів та звичаїв війни);
- 9 205 – за ст. 110 Кримінального кодексу України (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України);
- 2 310 – за ст. 111-1 Кримінального кодексу України (Колабораційна діяльність);
- 110 – за ст. 111 Кримінального кодексу України (Державна зрада);
- 37 – за ст. 113 Кримінального кодексу України (Диверсія) та ін.