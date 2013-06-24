Отця Олександра росіяни висадили біля самої сірої зони, Василівки. На останньому блокпосту вони взяли в нього відбитки пальців і зачитали вирок, що він «видворєн із Запорожской області». Він ішов дорогою, якою літали снаряди. Знав, що попереду 30 кілометрів до українського блокпоста. Цей шлях фізично не був важким, отець Олександр був спортсменом, а коли став священником, проводив для парафіяльних дітей табори, піші прощі. Попереду, якщо дійде живим, не потрапить на міни, будуть наші.