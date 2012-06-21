Для підтримки наших захисників Вітчизни, за ініціативи волонтерської команди Надії Мороз, у спорткомплексі Запорізького національного університету відбулося родинне свято «Краса і сила». Змагалися вісім сімейних пар учасників АТО і членів родин загиблих героїв. Вони створили дві команди: «Арт» і «Гвоздики».
«Веселі старти» складалися з десяти естафет. Його учасники перетягували канат, стрибали зі скакалкою, «саджали картоплю» тощо. У запеклому двобої перемогу здобула команда «Арт», випередивши суперників на три очки. Головний приз від взуттєвої фабрики «МІДА» отримала сім’я загиблого під Іловайськом Романа Кравцова — дружина Галина та її син Андрій. Вечерю при свічках у ресторані «УКРОП» вибороли Сергій та Анна Бузурні, сертифікат на квест-рум — Олексій і Тетяна Христенки. Солодощами учасників змагань порадували ТОВ «Урожай» та «Айс».
Підтримували спортсменів вояки 55-ї окремої артбригади ЗСУ і військчастини 3029 Нацгвардії України. Гарний настрій учасникам спортивного свята дарували заслужена артистка України Інна Гапон та заслужений діяч культури України Анатолій Сердюк, юні артисти музичної школи Запоріжжя №5, народний ансамбль запорізької поліції «Пернач», а також традиційний волонтерський ярмарок.