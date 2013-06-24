Кабінет Міністрів України схвалив законопроект про внесення змін до Податкового кодексу України щодо зменшення ставки податку на землю для установ природно-заповідного фонду. Про це повідомляє Урядовий портал.

Не більше 0,1% від нормативної грошової оцінки – таку ставку податку на землю для установ ПЗФ передбачає законопроєкт. Його схвалення у 2024 році дозволить вже у 2025 році зменшити податкове навантаження на заповідні установи та державний бюджет.

На сьогодні нормативна грошова оцінка земель ПЗФ є однією з найвищих, а розмір земельного податку визначається рішенням територіальної громади і коливається від 0 до 5%. Так, один гектар заповідних земель у середньому оцінюється у 158 тис. гривень. Це майже в чотири рази вище, ніж ціна одного гектара ріллі - 27,5 тис. гривень.

Приміром, якщо всі територіальні громади встановлять максимальну ставку податку - 3%, установи ПЗФ у рік мають сплатити понад 2 млрд гривень податку. Сума з кожним роком зростатиме через проведення щорічної індексації.

На цей рік у бюджеті передбачено майже 79 млн грн для сплати земельного податку. Це 56% від потреби, тож установи ПЗФ перебувають під постійним тиском податкової відповідальності.

За словами першого заступника Міністра захисту довкілля та природних ресурсів Олександра Краснолуцького, Міндовкілля виступило з ініціативою зменшити максимальний поріг ставки земельного податку, щоб унормувати податкове навантаження на природоохоронні території.