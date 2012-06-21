У межах реалізації українсько-німецького соціального проекту «Розвиток соціальної інфраструктури через зростання кількості внутрішньо пререміщених осіб» німецьке товариство міжнародного співробітництва (GIZ) разом з фахівцями Запорізької міськради завершують відновлення дитсадка №100 «Гармонія» у Запоріжжі. Заклад, розрахований на чотири вікові групи для 75 дітей, зокрема з особливими потребами, планують відкрити у квітні.
До речі, черги в запорізькі садочки останнім часом скоротилися. Після реконструкції запрацював ще один дитсадок, де відкрито шість дошкільних груп на 115 діток.
— За допомогою місцевої влади та народних депутатів нам вдалося зробити його сучасним та комфортним, — зазначив заступник Запорізького міського голови Анатолій Пустоваров. — До кінця року відкриють ще п’ять дошкільних груп. Є чіткий план до кінця 2017-го чергу в дитсадки ліквідувати. Місто тільки тоді розвиватиметься, коли в ньому відкриватимуть садочки та звучатиме дитячий сміх.
До речі, торік уперше міська влада взялася системно за розв’язання проблеми черг у запорізькі дитсадки. За дорученням Запорізького міського голови Володимира Буряка було відкрито групи, розпочато реконструкцію дитсадків, а ще місто прийняло на баланс сім дошкільних закладів від комбінату «Запоріжсталь». Торік чергу вдалося зменшити з 1600 до 600 діток, і робота триває.