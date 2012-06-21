Висвітлення у ЗМІ результатів децентралізації — суспільний внесок у зміну системи влади в країні. Так віце-прем’єр-міністр — міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко звертався до переможців Всеукраїнського конкурсу журналістських робіт на тему «Реформування місцевого самоврядування й територіальної організації влади».
Про початок конкурсу було оголошено на сайтах Мінрегіону та Програми Ради Європи 10 червня 2016 року. Із 218 робіт члени конкурсної комісії обрали 12. Нагородження відбулося за номінаціями: «Онлайн-публікація», «Стаття», «Радіоматеріал» і «Відеоматеріал».
На думку Геннадія Зубка, активна робота журналістів матеріалізує в уяві людей позитивні перетворення в ОТГ, дає їм змогу відчути причетність до цих змін.
Слова віце-прем’єра передає його прес-служба: «Люди повинні зрозуміти, що саме вони мають впливати на владу, визначати пріоритети розвитку, здійснювати політичний контроль. Журналістська праця важлива для розвитку кожної громади і всієї України в побудові європейської системи комунікацій».
Катерина ЦАРЬОВА
для «Урядового кур’єра»