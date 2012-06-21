В Україні можуть різко подорожчати цигарки до 25 грн за найдешевшу пачку, повідомляє news.online.ua.
Також через підвищення акцизів може подорожчати алкоголь. Пляшка горілки коштуватиме близько 90 грн. Мінімальна ціна пачки колись доступних сигарет може становити 25 грн. Таке подорожчання — результат запланованого народними депутатами уведення «подвійного акцизного мінімуму» на сигарети в розмірі 24 грн.
Згідно зі статистикою, 35% населення України курить, в середньому, близько 16 цигарок в день. Відповідно, новорічний подарунок Верховної Ради влетить конкретному споживачеві мінімум в 600 грн на місяць. І це ще без урахування роздрібного податку і націнки виробників.