Співпраця Міністерства енергетики України з Агентством США з міжнародного розвитку USAID через Проект енергетичної безпеки (ПЕБ) дозволяє реалізовувати проекти з реформування енергетичного сектору, інтеграцію українських енергетичних ринків до європейських, а також зміцнювати енергетичну безпеку України в цілому. Про це повідомляє пресцентр Урядовий портал.

Протягом 2023 року було проведено низку зустрічей на рівні керівництва Міненерго та USAID, під час яких обговорювалися напрямки поглиблення і розширення співпраці. Зокрема, у січні Міністр енергетики України Герман Галущенко провів зустріч з адміністраторкою Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) Самантою Павер, де обговорювалася допомога енергосектору України. Про важливу роль USAID у відновленні української енергетики та підготовці до зими йшлося і під час зустрічі Германа Галущенка та заступниці адміністратора USAID Ізобель Коулман у Вашингтоні.

«Ми дякуємо нашим партнерам з USAID за багаторічну співпрацю і реальний внесок у зміцнення енергетичної безпеки України. Допомога енергосектору, закупівля обладнання, розбудова розподіленої генерації, експертна підтримка і співпраця для інтеграції енергетичних ринків - усе це важливі складові нашої взаємодії, які дозволяють розвивати і реформувати український енергосектор», - зазначив Міністр енергетики України Герман Галущенко.

Починаючи з квітня 2022 року, USAID Проект енергетичної безпеки, окрім основних напрямків діяльності, діє як незалежний агент з питань закупівель для Фонду енергетичної підтримки України, допомагаючи придбати критично необхідне обладнання для задоволення нагальних потреб енергетичного сектору України. ПЕБ надає цю допомогу безкоштовно, діючи у тісній співпраці з Секретаріатом Енергетичного Співтовариства та Міненерго.

Зокрема, у період з 1 січня по 30 листопада 2023 року USAID ПЕБ уклав понад 130 угод вартістю понад 100 млн євро на закупівлю обладнання для українського енергетичного сектору від імені ФЕПУ і надав обладнання 20 українським компаніям.

Також нещодавно USAID став спонсором Фонду підтримки енергетики України, формалізувавши власне зобов'язання щодо грантового внеску в розмірі 25 мільйонів доларів США.

Також USAID ПЕБ допоміг Міненерго провести аудит українського енергетичного законодавства на відповідність енергетичному законодавству ЄС. Фахівці ПЕБ брали участь у розробленні Закону України № 3141 «Про внесення змін до деяких законів України щодо запобігання зловживанням на оптових енергетичних ринках». Експерти проекту також розробили рекомендації щодо змін до Закону України «Про ринок електричної енергії» й Податкового кодексу України, рекомендації до законопроекту про розподіл потужності та управління перевантаженнями (CACM).