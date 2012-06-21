На вулиці стало холодніше, а холод – це випробування для організму, відсутність сонця, недолік свіжих овочів і фруктів негативно впливають на імунітет. Але ж від фортеці імунітету залежать здоров'я і фізична форма людини. «Урядовий кур'єр» знайшов три простих рецепти для зміцнення імунітету.
Зміцнюємо імунітет часником і лимоном
Ці продукти мають бактерицидні властивості, а в сукупності творять чудеса.
Для приготування лікувального еліксиру візьмемо 4 великих лимони і 4 головки часнику. Закип'ятіть 3 літри води і поставте її охолоджуватися. Часник розділіть на зубчики, очистіть від лушпиння, помийте під струменем води. Лимони помийте, наріжте на кружечки разом з шкіркою. Кісточки вийміть.
Підготовлені лимон і часник пропустіть через м'ясорубку або подрібніть блендером. Отриману масу слід перекласти в скляну трилітрову банку, залляти холодною кип'яченою водою і накрити кришкою. Поставте банку в темне місце для настоювання на три доби.
Курс лікування проводимо, поки не вип'ємо всю банку. Вранці, після пробудження, потрібно випити склянку теплої води. А через півгодини – 50 або 100 мл еліксиру. Потім можна через 15-20 хвилин поснідати.
За такою ж схемою п'ємо ці ліки кілька разів на день перед їжею. Однак не всі можуть собі це дозволити через специфічний запах часнику. Тому беремо на замітку наступний рецепт.
Інжир в оливковій олії
Цей рецепт допоможе зміцнити серцевий м'яз, судинну систему, посилити імунітет, поліпшити колір обличчя.
На один профілактичний курс потрібен якісний сушений інжир – 20 штучок. Поріжте їх на половинки і заповніть скляну банку. Потім візьміть нерафіновану оливкову олію першого віджиму і залийте інжир так, щоб повністю його вкрила олія. Поміщаємо банку в прохолодне місце і забуваємо про неї на 40 днів.
Після 40 днів починаємо приймати ліки. Щоранку перед сніданком потрібно ретельно, повільно розжувати шматочок інжиру і випити чайну ложечку олії з банки.
Плоди інжиру в народній медицині використовують як протизапальні ліки при ангіні, кашлі, бронхіальній астмі, хворобах нирок. Цей курс не тільки корисний, але і смачний. Його можна повторювати кілька разів протягом року.
Чай, який зміцнює імунітет
У сиру, холодну погоду цей чай врятує вас від застуди і поганого настрою. Приготуємо суміш з рівних частин квіток аптечної ромашки, квіток липи, трави звіробою і плодів шипшини. Шипшину потрібно добре потовкти.
Насипаємо столову ложку готової суміші в маленьку каструльку, заливаємо 200-250 грамами окропу і вкутуємо. Через 20 хвилин ставимо каструльку на невеликий вогонь, доводимо до кипіння і варимо 5 хвилин при закритій кришці. Знову вкутуємо посуд або виливаємо чай в термос на годину.
Чай потрібно процідити через марлю перед вживанням, так як ворсинки шипшини подразнюють слизову горла. Пити його потрібно після їжі в гарячому вигляді з медом по склінці вранці і ввечері.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур'єра»