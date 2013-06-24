Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності Денис Улютін обговорив з регіональним директором Світового банку з питань людського розвитку у Європі та Центральній Азії Міхалом Рутковським подальшу підтримку України у зміцненні системи соціального захисту.

«Ми високо цінуємо підтримку Світового банку щодо практичного втілення реформ у соціальній сфері. У нас є спільне бачення — грошову допомогу слід поєднувати з якісними соціальними послугами. Тільки так ми забезпечимо соціальну та економічну інтеграцію людей, які постраждали від війни», — сказав Денис Улютін.

У межах програми SPIRIT Світовий банк надає технічну допомогу для розроблення головних соціальних реформ в Україні. Зокрема пенсійної реформи, системи підтримки людей з інвалідністю, розвитку соціальних послуг та впровадження базової соціальної допомоги.

За словами міністра, оновлену систему підтримки буде побудовано на принципах Міжнародної класифікації функціонування (ICF). Йдеться про створення моделі, яка охоплює три головні сфери — охорону здоров’я, соціальний захист і зайнятість, повідомляє Мінсоцполітики.