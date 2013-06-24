Одна з найбільш довгоочікуваних послуг знову в «Дії» — у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.

«Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у «Дії». Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський чинник й автоматизували процеси. Українці зможуть швидко та зручно змінити місце проживання у своєму смартфоні. Без черг, паперів та походів у ЦНАП», — зазначив віцепрем’єр­міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Раніше, щоб змінити місце проживання, необхідно було збирати документи, ходити у ЦНАП або профільну установу за місцем реєстрації. Спершу — щоб записатися на певний час, потім — щоб змінити місце реєстрації, а після цього ще додатково — щоб отримати витяг про місце проживання. Весь процес тривав кілька днів.

З послугою в «Дії» не потрібно робити ці кроки, що значно зекономить час. До того ж змінити місце проживання можна з будь­якої точки світу. Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично. Це пришвидшить процес отримання послуги і заощадить час.

Щоб змінити місце проживання в застосунку «Дія», вам має бути більш як 14 років або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини. А також треба мати податковий номер та ID­картку або закордонний паспорт у «Дії». Власники паспортів­книжечок можуть скористатися сервісом на порталі «Дія».

Щоб отримати послугу в «Дії»:

  •  авторизуйтеся в застосунку
  •  виберіть Послуги — Зміна місця проживання
  •  вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини
  •  перевірте інформацію про поточне місце проживання
  •  виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання
  •  зазначте свої контактні дані
  •  перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір

Змінити місце проживання на порталі «Дія» можна за адресою:Кhttps://diia.gov.ua/services/zmina­miscya­prozhivannya

Після цього заява надійде на опрацювання.

Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, потрібна згода всіх співвласників майна. Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.

Нині команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання для чоловіків призовного віку.

Послугу розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.