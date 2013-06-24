Одна з найбільш довгоочікуваних послуг знову в «Дії» — у застосунку та на порталі можна змінити місце проживання. Наразі сервіс доступний для жінок, дітей та чоловіків непризовного віку.
«Зміна місця проживання — одна з найзатребуваніших послуг у «Дії». Ми вдосконалили сервіс, прибрали людський чинник й автоматизували процеси. Українці зможуть швидко та зручно змінити місце проживання у своєму смартфоні. Без черг, паперів та походів у ЦНАП», — зазначив віцепрем’єрміністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Раніше, щоб змінити місце проживання, необхідно було збирати документи, ходити у ЦНАП або профільну установу за місцем реєстрації. Спершу — щоб записатися на певний час, потім — щоб змінити місце реєстрації, а після цього ще додатково — щоб отримати витяг про місце проживання. Весь процес тривав кілька днів.
З послугою в «Дії» не потрібно робити ці кроки, що значно зекономить час. До того ж змінити місце проживання можна з будьякої точки світу. Відтепер для українців, які реєструються у власному житлі або житлі одноосібного власника, місце проживання змінюватиметься автоматично. Це пришвидшить процес отримання послуги і заощадить час.
Щоб змінити місце проживання в застосунку «Дія», вам має бути більш як 14 років або 18, якщо змінюєте місце проживання дитини. А також треба мати податковий номер та IDкартку або закордонний паспорт у «Дії». Власники паспортівкнижечок можуть скористатися сервісом на порталі «Дія».
Щоб отримати послугу в «Дії»:
- авторизуйтеся в застосунку
- виберіть Послуги — Зміна місця проживання
- вкажіть, чиє місце проживання хочете змінити — своє чи дитини
- перевірте інформацію про поточне місце проживання
- виберіть адресу, за якою хочете задекларувати нове місце проживання
- зазначте свої контактні дані
- перевірте заяву та сплатіть адміністративний збір
Змінити місце проживання на порталі «Дія» можна за адресою:Кhttps://diia.gov.ua/services/zminamiscyaprozhivannya
Після цього заява надійде на опрацювання.
Щоб задекларувати місце проживання в житлі іншого співвласника, потрібна згода всіх співвласників майна. Крім того, житло не має бути в іпотеці, а право власності на нього має бути внесено до Реєстру нерухомості з 2013 року.
Нині команда Мінцифри спільно з Міноборони працює над відновленням послуги зміни місця проживання для чоловіків призовного віку.
Послугу розробило Міністерство цифрової трансформації спільно з МВС України, Державною міграційною службою України та Міністерством юстиції України за підтримки Програми EGAP, яку впроваджує Фонд Східна Європа за підтримки Швейцарії.