У найближчу годину та до кінця доби 14 серпня в Києві очікуються пориви вітру 15-18 м/с. Про це попереджають в Українському гідрометцентрі, повідомляє прес-служба КМДА.
Також нагадуємо, що 14 і 15 серпня в столиці очікується висока (4 класу) пожежна небезпека. Фахівці закликають киян максимально обережно поводитися з вогнем, особливо в лісопаркових зонах, і нагадують про правила поведінки в разі виникнення пожежі.
Як ми уже повідомляли, сьогодні, 14 серпня, у 10 областях України очікується пожежна небезпека.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС) з посиланням на Український гідрометцентр.
Так, 14 серпня в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Запорізькій, Харківській, Луганській, Донецькій, Кіровоградській, Дніпропетровській та Полтавській областях надзвичайна пожежна (5 класу) небезпека.