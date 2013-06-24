З 1 липня для українців у Чехії набувають чинності поправки до Lex Ukrajina V. Вони регулюють питання з наданням допомоги та безкоштовного житла. Про це повідомляє Урядовий портал.

Що зміниться для українців:

Фінансова допомога

Скасовуються окремі виплати для шукачів притулку. Натомість діятиме лише комплексна фінансова допомога. Вона включатиме витрати на житло й інші потреби українців. Після того, як мине 150 днів з моменту надання тимчасового захисту, переселенці отримуватимуть прожитковий мінімум – 3130 крон (5200 гривень).

Солідарні виплати

Їх отримуватимуть тільки власники житла, які прихистили українців і проживають з ними разом. Але зміниться сума – замість 3000 крон буде 2400 крон. А ті, хто надав прихисток переселенцям, але не живе з ними, більше допомогу отримувати не будуть. Натомість українці мають укласти договір про оренду й самостійно оплачувати житло зі своєї комплексної допомоги.

Безкоштовне проживання

Соціальне житло надаватиметься на 150 днів з моменту надання тимчасового захисту. Якщо термін безкоштовного проживання на момент набрання чинності поправки вже вичерпаний, українцям нададуть ще 90 додаткових безкоштовних днів на пошук квартири. Коли сплине і цей термін, всі шукачі притулку, які не входять до категорії вразливих осіб, повинні або домовитися з власником про оплату житла, або знайти собі нове.