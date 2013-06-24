19 травня відбулося XXXlV засідання Координаційної ради з питань реформування державного управління. Засідання пройшло в онлайн-режимі під головуванням Міністра Кабінету Міністрів, голови Координаційної ради Олега Немчінова. У заході взяли участь: перший заступник Голови Верховної Ради Олександр Корнієнко, народні депутати України, представники апарату Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів, міністерств економіки, фінансів, юстиції, цифрової трансформації, Національного агентства з питань державної служби, Державної аудиторської служби, громадських організацій та іноземні партнери.

«На порядку денному — лише два питання, але вони надзвичайно важливі з огляду на необхідність виконання вимог Плану України (Ukraine Facility). Перше стосується однієї з найбільш чутливих тем на сьогодні — відновлення конкурсів на посади державної служби. Друге — відповідно до Плану України, до кінця третього кварталу цього року мають бути прийняті та набрати чинності зміни до законодавства (зокрема підзаконні нормативно-правові акти), якими передбачено вдосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби. Ці зміни мають відповідати принципам державного управління SIGMA, що стосуються процедур добору на основі професійних компетентностей», — повідомив Міністр Кабінету Міністрів, відкриваючи захід.

Учасники заслухали питання стану підготовки змін до законодавства (зокрема підзаконних нормативно-правових актів), якими передбачено вдосконалення порядку вступу, проходження та припинення державної служби, з урахуванням вимог Плану України (Ukraine Facility); подальшого впровадження інформаційної системи управління людськими ресурсами в державних органах (HRMIS) з урахуванням вимог Плану України (Ukraine Facility).

«Верховна Рада України готова до ефективної роботи на всіх рівнях для ухвалення необхідних змін, передбачених Планом України. Розуміємо важливість якісного перезапуску конкурсів на держслужбу та вдосконалення порядку її проходження. Ці рішення мають відповідати найкращим європейським практикам і сприяти формуванню сучасної стійкої та професійної державної служби», — зазначив перший заступник Голови Верховної Ради України.

Джерело: Служба Міністра Кабінету Міністрів