Уряд ухвалив рішення, що спрощує процедури оформлення документів для тимчасового проживання іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони України. Про це повідомила Прем’єр­міністр Юлія Свириденко. Зокрема, посвідку на тимчасове проживання в Україні тепер видаватимуть на весь строк чинності контракту та шість місяців після його завершення.

Також врегульовано питання подання документів для тих іноземців, які планують підписати контракт на службу. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії.

«Уряд врегулював також ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до держави­агресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У такому разі документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом», — прокоментувала ініціативу очільниця уряду.

Крім того, рішення передбачає спрощення підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять військову службу.

За словами Прем’єр­міністра, ухвалені зміни мають прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.

Постановою уряду, яку розробило МВС, оновлено правила перебування та оформлення документів для іноземців, які вже долучилися до захисту України або планують це зробити. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.