Уряд ухвалив рішення, що спрощує процедури оформлення документів для тимчасового проживання іноземцям, які воюють або планують долучитися до Сил оборони України. Про це повідомила Прем’єрміністр Юлія Свириденко. Зокрема, посвідку на тимчасове проживання в Україні тепер видаватимуть на весь строк чинності контракту та шість місяців після його завершення.
Також врегульовано питання подання документів для тих іноземців, які планують підписати контракт на службу. Тепер можливо подавати документи з простроченим терміном дії.
«Уряд врегулював також ситуації, коли іноземець не може оновити паспорт, бо для цього потрібно звертатися до державиагресора або країни, яка не визнає територіальну цілісність України. У такому разі документи можна буде подавати навіть із простроченим паспортом», — прокоментувала ініціативу очільниця уряду.
Крім того, рішення передбачає спрощення підтвердження місця проживання для частини іноземців, які проходять військову службу.
За словами Прем’єрміністра, ухвалені зміни мають прибрати зайву бюрократію та створити більш зрозумілі нормальні умови перебування в Україні для людей, які захищають нашу державу, повідомляє Департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ.
Постановою уряду, яку розробило МВС, оновлено правила перебування та оформлення документів для іноземців, які вже долучилися до захисту України або планують це зробити. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.
«Ми визначили чітку та зрозумілу процедуру оформлення посвідки на тимчасове проживання для тих, хто нині проходить службу в Національній гвардії, Збройних Силах чи Державній спеціальній службі транспорту», — зазначив міністр. Він зауважив, що для тих, хто планує укласти контракт, передбачили можливість легально залишатися в Україні навіть тоді, коли документи протерміновані або їх неможливо оновити через об’єктивні причини, зокрема коли для цього потрібно звертатися до державиагресора. Також скасовується обов’язок декларувати місце проживання, адже їхня адреса нині там, де вони виконують бойові завдання.
«Підтримка тих, хто плічопліч із нами став на захист України, — наш обов’язок і відповідальність», — наголосив міністр, повідомляє МВС.