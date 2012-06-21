Нова сесія Верховної Ради України, яка розпочинається 5 вересня, може стати значним кроком на шляху системних змін країни та проведення фундаментальних реформ. «Сьогодні є перші паростки, які ми можемо відчути. Це передусім економічна стабілізація й економічний розвиток. Ми впроваджуємо децентралізацію, розпочали масштабне будівництво доріг, відроджуємо промисловість. Але цього недостатньо, аби по-справжньому досягти успіху. І саме під час цієї сесії можемо зробити чергові кроки вперед — до успішної країни», — заявив у телезверненні Прем’єр-міністр Володимир Гройсман.
Він готовий доводити правильність обраного шляху: «Я розумію, що будуть ті, хто докладатиме зусиль, щоб нас зупинити, а ще гірше — збити зі шляху. Ми не повинні дати шанс тим, хто хоче дестабілізувати ситуацію в країні. Ми мусимо об’єднатися. Спільно: Президент, Верховна Рада, уряд задля ухвалення важливих рішень, які остаточно змінять країну».
Нині на порядку денному кілька важливих реформ, які потребують 226 голосів парламентаріїв. Серед них — пенсійна, медична та освітні реформи. «226 голосів парламентаріїв дадуть змогу підвищити пенсії дев’яти мільйонам пенсіонерів. Цього чекали десятиріччями. Ми маємо провести якісну освітню реформу, маємо провести реформу системи охорони здоров’я й ухвалити ряд важливих законопроектів, які впливатимуть на розвиток бізнесу, — цитує слова Прем’єра департамент інформації та комунікацій з громадськістю Секретаріату КМУ. — Що потрібно сьогодні? Відповідальність кожної політичної сили, кожного народного депутата, щоб ця сесія була успішною і дала змогу продовжити зміни, а люди ці зміни відчували. Хочу, щоб Україна була країною успішних людей! Зробімо це разом. Відкиньмо будь-які суперечності і служімо Україні й українцям!»