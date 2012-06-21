Систему вищої освіти у 2017 році очікують чотири ключові зміни. Про це заявив директор департаменту вищої освіти МОН Олег Шаров, передає УНН з посиланням на прес-службу Міністерства освіти і науки України.
За словами директора департаменту вищої освіти МОН Олега Шарова, в 2017 році до ключових пріоритетних завдань МОН належать розробка стандартів вищої освіти, напрацювання методичної бази та надання практичної допомоги ВНЗ у створенні системи внутрішнього забезпечення якості, створення Національного репозитарію академічних текстів та використання технології ЗНО для відбору вступників на магістратуру за спеціальністю 081 «Право».
«Ці чотири цілі повинні мати синергетичний зв’язок, адже в проекті є питання, де вища освіта пов’язана з новою українською школою, зокрема щодо реформи педагогічної освіти. Є точки дотику з професійно-технічною освітою, оскільки поступово реалізується завдання про переведення освітнього рівня «молодший спеціаліст» до сфери професійної освіти. Стосовно ж науки, то останнім часом вона дедалі активніше розвивається в університетах, а не лише в академічних організаціях», — зазначив О.Шаров.
Водночас, у відомстві повідомили, що наразі одним з ключових завдань для системи вищої освіти України є підвищення рейтингових показників якості менеджмент-освіти щонайменше на 10 позицій, що сприятиме підвищенню ефективності управління та економічному розвитку країни.