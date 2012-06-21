Європейська мовна спілка (EBU) змінила регламент «Євробачення» після «низки небажаних інцидентів» навколо пісенного конкурсу в Києві. Про це йдеться в заяві, опублікованій на сайті EBU, передає DW.
«Найбільш неприємною подією на «Євробаченні» цього року був недопуск українською владою російської учасниці на територію країни-організатора», – наголошується в прес-релізі EBU. У зв'язку з цим у регламенті конкурсу з'явилося правило про те, що «обраний для участі артист та інші члени делегації не повинні мати передумов до того, щоб влада країни, яка приймає конкурс, відмовила їм у в'їзді відповідно до національного законодавства».
Крім того, EBU тепер має намір більш суворо стежити за дотриманням узгодженого з місцевою мовною компанією графіка підготовки конкурсу. «У разі недотримання (термінів, - Ред.) EBU матиме право розірвати договір з мовною компанією-організатором і звернутися до іншої мовної компанії для організації заходу», – наголосив EBU.
Як повідомлялося, Російська Федерація збиралася відправити на «Євробачення-2017» співачку Юлію Самойлову. Україна заборонила Самойловій в'їзд до країни на три роки через неузгоджене з Києвом відвідування анексованого Росією півострова Крим.