Чемпіонат Європи з біатлону в польському місті Душнікі-Здруй збірна України завершила бронзовою нагородою у змішаній естафеті. За складом учасників українці мали бути серед претендентів на «золото». Жіночу частину збірної України представляли володарка «бронзи» в індивідуальній гонці Анастасія Меркушина та двічі титулована на цій першості Юлія Джима, а в чоловіків бігли Олександр Жирний та Руслан Ткаленко. Проте проблеми в цій гонці створила саме її головна надія — Юлія Джима, яка бігла на другому етапі. Вона двічі промахнулася на першій стрільбі і настріляла коло штрафу на другому вогневому рубежі. Утім, завдячуючи добрій швидкості Юля здала естафету четвертою. Олександр Жирний та Руслан Ткаленко провели гонку майже ідеально, і в команди мало б бути заслужене друге місце. Втім, на фінішній прямій «срібло» в українців відібрали норвежці.
Показово, що збірна України на церемонії нагородження призерів чемпіонату Європи не слухала гімну Росії, спортсмени якої стали переможцями змішаної естафети. Українські біатлоністи залишили п’єдестал, щойно пролунали перші акорди, повідомляє Укрінформ. Росіяни також його недослухали і пішли за ними.
Наступним стартом біатлоністів буде чемпіонат світу, який відбудеться 9—19 лютого в Хохфільцені (Австрія).
Ганна РОМАШКО
для «Урядового кур’єра»