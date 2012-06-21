«Маленький принц» – твір світової літератури, він став таким завдяки ілюстраціям. Тепер випадково знайшлися ескізи малюнків. Вони розповідають, як Антуан де Сент-Екзюпері розвивав у своїй уяві відомих усім нам персонажів.
Під час сортування літературної спадщини письменника експерти виявили неймовірну знахідку: у старому будинку в швейцарському Вінтертурі вони натрапили на ескізи світового бестселера «Маленький принц». Малюнки зроблені автором книги Антуаном де Сент-Екзюпері, про що вперше повідомила регіональна газета Landbote .
На малюнках зображено персонажів з популярної казкової історії, зокрема Маленького принца з лисом Фоксом, п’яницю, який відвідує його планету, і знамениту змію, яка проковтнула слона, але в очах дорослих схожа на капелюх. У маєтку колекціонера мистецтв Бруно Стефаніні також знайшли любовний лист автора Сен-Екзюпері до його дружини Консуело.
«Ескізи збереглися в дивовижному стані», – сказала Елізабет Гроссманн з Фонду мистецтв, культури та історії міста Вінтертур ( SKKG ) в ефірі інформаційного агентства APA .
Сент-Екзюпері малював на тонкому папері чорнилом і акварельними фарбами. Як повідомляє APA, ескізи не мають дати. Однак однією з ознак може бути те, що «Прі Принт» і «Маленький принц» 1943 року з'явилися одночасно в Парижі та Нью-Йорку. Ескізи малюнків, які знайшли в архіві письменника, були створені значно раніше.
Оригінали, які використовувалися для ілюстрації «Маленького принца», знаходяться в бібліотеці Морган у Нью-Йорку. «Зараз ми зв’яжемося з бібліотекою Моргана та повідомимо їх про нашу знахідку», – сказала фрау Гроссман.
Колекціонер Стефаніні придбав малюнки «Neue Zürcher Zeitung» в 1986 році на аукціоні в кантоні Невшатель. Продавець малюнків помер, через що поки що нічого не відомо про їх походження. Де і коли відбудеться публічний показ знаменитих ескізів, наразі невідомо.
Орест ГОРЯНСЬКИЙ
для «Урядового кур’єра»