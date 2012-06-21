Міністр закордонних справ ФРН Зігмар Габріель прилетів з робочим візитом до Києва, щоб вивчити настрої української влади стосовно шляхів врегулювання конфлікту на Донбасі. Головного німецького дипломата прийняв Президент Петро Порошенко. Він наголосив на провідній ролі Німеччини в консолідації європейських зусиль у питанні захисту українського суверенітету від російської агресії. Адже саме він — запорука відновлення стабільності в Європі.
Сторони докладно обговорили загострення ситуації поблизу Авдіївки, спричинене обстрілами проросійських бойовиків. Президент наголосив на важливості зберігати санкції проти РФ і підкреслив, що спровокована бойовиками нова ескалація насильства на Донбасі, визнання документів так званих ЛНР і ДНР, привласнення українських підприємств — чергові красномовні свідчення агресії Росії проти України. На думку Києва, такі дії Кремля потребують нових санкційних інструментів ЄС, повідомляє департамент прес-служби АП.
Петро Порошенко подякував главі зовнішньополітичного відомства ФРН і за внесок Німеччини в ухвалення нещодавніх рішень про розблокування візової лібералізації між ЄС та Україною.
Того самого дня Зігмар Габріель обговорив з українським колегою Павлом Клімкіним спільні дії, спрямовані на деескалацію ситуації на Донбасі. Павло Клімкін висловився за посилення тиску на Росію, щоб так змусити Кремль припинити порушувати мінські домовленості.
Під час перебування в Києві німецький міністр зустрівся також з представниками фракцій Верховної Ради.
Оксана КРАМАРЧУК
для «Урядового кур’єра»