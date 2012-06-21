Міністерство навколишнього середовища Еквадору заявило про виявлення двох видів жаб, які протягом 28 років вважалися вимерлими. Зокрема, дослідникам вдалося виявити чорну плоскогорну жабу Джамбато (Atelopus ignescens) і сумну арлекінову жабу (Atelopus nanay), повідомляє N+1.
Обидва види жаб мешкають тільки в Андах, на півночі Еквадору. Один час чорні плоскогірні жаби були настільки широко поширені, що з'являлися поблизу людського житла, їх тримали в якості домашніх тварин, а також використовували в традиційній медицині. Проте пізніше чисельність обох видів різко знизилася. Можливо, причиною стала грибкова інфекція, а в разі A. nanay — знищення середовища проживання. Востаннє дослідники бачили і сумну арлекінову, і чорну плоскогорну жабу в кінці 80-х років минулого століття, так що їх стали вважати вимерлими.
Проте в 2016 році дослідники знайшли 43 особини чорних плоскогірних жаб в провінції Котопаксі, а сумну арлекінову жабу — у біопарку Амару в місті Куенка. Колонію Atelopus ignescens привезли в центр Джамбату, що займається збереженням рідкісних видів амфібій. 27 червня цього року дослідники повідомили, що чорні жаби вперше принесли потомство. Проблема була в тому, що амфібії не бажали розмножуватися в лабораторії. Ниніу центрі вирощують 500 пуголовків.