Раніше невідомий вид півметрових щурів, які лазять по деревах, зоологи виявили на Соломонових островах, повідомляють іноземні ЗМІ.
Чутки про гігантського щура, що живе на деревах і своїми зубами може розкусити кокос, дійшли до зоолога Тайрона Лавері ще в 2010 році, під час його першої поїздки на Соломонові острови. Через сім років його команда все ж таки змогла знайти тварину, що отримала назву Uromys vika.
Це перший вид щурів, відкритий на Соломонових островах за останні 80 років. Аналіз ДНК і порівняння характеристик з рештою вісьмома видами щурів, що мешкають на Соломонових островах, підтвердив, що мова йде про раніше невідомий вид. Маса тіла щура доходить до кілограма, довжина разом з хвостом – до півметра. Вони дійсно здатні забиратися високо на дерева.
Як пацюки гризуть кокоси, вчені поки не бачили, але з’ясували, що вони прогризають дірки у великих горіхах з товстою шкаралупою. Відразу після відкриття вид був віднесений до таких, що знаходяться на межі зникнення. Вчені відзначають, що, можливо, якщо б вони не шукали гігантських щурів цілеспрямовано, то їх могли б так і не відкрити.