Єгипетські вчені виявили в монастирі святого Паїсія на півночі Єгипту коптські фрески IX - XIII століть.
Настінні розписи були виявлені під шаром сучасного будівельного розчину. Вони зображують святих і ангелів, а деякі фрески містять підписи стародавньою коптською мовою, пише The History Blog.
«Найвидатніші картини – на західних і східних стінах церкви», – говорить представник Міністерства старожитностей Єгипту Ахмед Ель-Немр. На західній стіні можна побачити шановану коптською церквою святу Ревекку і п'ятьох її синів, на східній стіні зображені троє святих і архангел.
Ахмед Ель-Немр також пояснив, що, коли реставратори зняли сучасні доповнення, вони натрапили на амвон, підвищення, яке є характерною рисою багатьох православних церков. Він був виготовлений з необпаленої цегли і прикрашений червоним хрестом.
Археологи сподіваються, що недавно виявлені фрески і елементи храму можуть допомогти відновити оригінальний дизайн церкви і заповнити деякі прогалини в термінах її будівництва від античності до сучасної епохи.
На початку 2017 року НВ повідомляло, що дослідники з Університету Бірмінгема виявили багате поховання, в якому, ймовірно, покояться останки фараона, чиє ім'я поки не встановлено. Британці розкопували поховання чиновників, яких звали Хархуф і Хекаіб. Однак виявилося, що під ними прихована могила віком 4200 років, часів Стародавнього царства.