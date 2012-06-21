Інтернаціональна команда учених під керівництвом професора Еске Віллерслова з університету Копенгагена виявила стародавню бактерію, здатну існувати впродовж півмільйона років в малопридатних для життя умовах, – в льодах і умовах украй низьких температур, пише Мембрана.
Це найстаріший з організмів, що живуть нині, вважають дослідники. Бактерія містить ДНК, і показує навіть деякий метаболізм.
Фахівці вважають, що подібні мікроорганізми можуть виживати і в умовах Марса в зонах вічної мерзлоти на полярних шапках планети. У земних умовах учені перевіряли можливість життя мікроорганізмів на глибині
Основне відкриття полягає в тому, що бактерії здатні навіть після відмирання частини клітини організму відновлювати її та пошкоджені частини ДНК.
Досі вважалося, що здатністю регенерації прості мікроорганізми не володіють. Фахівці кажуть, що на сьогодні для учених стало майже очевидним, що жодна з планет Сонячної системи, окрім Землі, не містить життя. Але такі бактерії якщо і не присутні на інших планетах, то принаймні вони повинні мати здатність там вижити.